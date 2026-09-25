В Госдуме рассказали, что будет с домом или участком, права на который не внесены в ЕГРН

Депутат Чаплин напомнил о сохранении прав на участок, который не внесен в ЕГРН

Права на дома и участки, которые были получены до создания ЕГРН, сохраняются, а сведения о владельце должен внести в реестр муниципалитет. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Многие дома и участки получены до 31 января 1998 года, когда единой государственной регистрации прав еще не было. Права на такой объект сохраняют силу и без записи в ЕГРН, а сведения о владельце внесет в реестр муниципалитет. Таких собственников выявляют по статье 69.1 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости», по архивам и данным налоговой, ЗАГС и нотариусов», — сказал он.

Чаплин уточнил, что муниципалитет должен отправить найденному собственнику через «Госуслуги» или по почте проект решения о внесении его в ЕГРН.

«Если сведения неверны, в течение 45 дней можно направить возражение. Если возражений нет, муниципалитет сам передает решение в Росреестр, и право вносится в ЕГРН без заявления собственника. Зарегистрировать право можно и самостоятельно, по старому свидетельству или государственному акту», — добавил он.

По словам депутата, если владелец умер, наследство принимают в течение шести месяцев.

«По статье 1153 «Гражданского кодекса Российской Федерации» наследство считается принятым и тогда, когда наследник фактически вступил во владение и оплачивает содержание дома. Пропущенный по уважительной причине срок можно восстановить через суд. Выморочным имущество становится, только если наследников нет, никто из них не принял наследство или все от него отказались», — заключил он.

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