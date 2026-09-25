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Общество

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ударе БПЛА по Воронежу

Минздрав: двое пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж — в тяжелом состоянии
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Трое раненых при атаке беспилотных летательных аппаратов на Воронеж находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в минздраве региона, передает «Интерфакс».

«На данный момент: из 13 человек шесть пострадавших (из которых один несовершеннолетний) отказались от эвакуации в медучреждения, помощь была оказана на месте. Еще семь пострадавших были доставлены в медучреждения региона — двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации, один уже находится в состоянии средней степени тяжести в профильном отделении», — говорится в сообщении.

Еще четверых пострадавших направили на амбулаторное лечение, уточнили в ведомстве.

До этого глава региона Александр Гусев заверил, что пострадавшим будет оказана вся требуемая помощь. По его словам, сейчас на местах падения обломков дронов работают специалисты оперативных служб. После того как они завершат необходимые мероприятия, в городе начнут восстанавливать поврежденные здания.

Утром 25 сентября Гусев рассказал, что над Воронежской областью сбили 88 украинских беспилотников. Изначально поступила информация о четырех пострадавших в Воронеже. Также губернатор сообщил о повреждении ряда жилых домов, автомобилей, нежилых и производственных зданий.

Ранее завод нефтепродуктов получил повреждения при атаке на Ростовскую область.

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