Умерла одна из девочек, получивших удар током на вагоне поезда в Саратове

В Саратове умерла одна из девочек, которых ударило током на вагоне поезда

В Саратове скончалась одна из двух девочек, которых ударило током на вагоне поезда. Об этом со ссылкой на региональный минздрав сообщило ТАСС.

«Одна девочка скончалась в тот же вечер», — рассказали в минздраве.

Вторая пострадавшая находится в медицинском учреждении, ее состояние врачи оценивают как близкое к удовлетворительному. Ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Две девочки в возрасте 12 и 13 лет залезли на вагон поезда и получили удар током вблизи села Александровка Гагаринского района Саратова. Об этом сообщили в экстренные службы. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавших с вагона, а после – госпитализировали.

До этого в Москве подростка ударило током на крыше электрички. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они сняли ребенка с крыши и передали медикам, однако он получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Хабаровском крае подростки залезли на крышу поезда и получили удар током.