Политолог Кынев не признал вину по делу о сбыте наркотиков

Бирюков: политолог Кынев не признает вину в покушении на сбыт наркотиков

Арестованный политолог Александр Кынев (признан в РФ иностранным агентом) не признал вину в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом рассказал его адвокат Михаил Бирюков в разговоре с РИА Новости.

«Он не признает вину в покушении на сбыт наркотиков», — сказал агентству правозащитник.

25 сентября Перовский суд Москвы принял решение об аресте Кынева по делу о сбыте наркотиков в особо крупном размере (ч.4 ст. 228.1 УК РФ). Адвокат Бирюков подтвердил Telegram-каналу «Осторожно, новости» эту информацию.

Согласно указанной статье уголовного кодекса РФ, фигуранту может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы.

В феврале 2026 года Кынев был внесен министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, политолог распространял ложные сведения о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании и распространении материалов и постов иноагентов и нежелательных на территории страны организаций.

Кынев пытался обжаловать решение, но 18 сентября Мосгорсуд оставил вердикт в силе.

Ранее Минюст РФ внес в реестр иноагентов экс-знатока «Что? Где? Когда?».