Липчанин расколотил пять машин, сбрасывая мебель и кирпичи с балкона

В Липецке задержали местного жителя, который разгромил пять машин во дворе дома, он бросал в авто вещи с балкона. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в микрорайоне «Елецкий», 27-летний местный житель кидался с балкона своей квартиры мебель, вещи и кирпич и повредил припаркованные под окнами автомобили. Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции, сумма причиненного ущерба и мотивы задержанного устанавливаются.

До этого полуголый мужчина в трусах разгромил несколько машин в Набережных Челнах. Местные жители вызвали полицию, хулигана задержали, им оказался нетрезвый 34-летний местный житель. Как установили правоохранители, сначала злоумышленник пытался вломиться в магазин, затем начал прыгать по машинам, в завершении перфоманса он повредил дверь в квартиру одного из жильцов дома

Ранее женщина с криками «Панки, хой!» разбила машины знаком в Нижнем Новгороде.