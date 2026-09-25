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Общество

Мужчина превратил гидроцикл в наземный транспорт и удивил людей

В Бразилии мужчина передала гидроцикл в наземный транспорт, удивив людей
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В бразильском городе Масейо мужчина удивил местных жителей, появившись на городской дороге на гидроцикле, переделанном для движения по асфальту, пишет CNN Brasil.

Необычный транспорт заметили в районе Бенедиту-Бентес. На распространившихся в соцсетях кадрах видно, как мужчина спокойно едет по обычной улице среди других автомобилей. Муниципальное управление транспорта и дорожного движения напомнило, что любые изменения заводской конструкции транспортного средства в Бразилии требуют предварительного разрешения и последующей регистрации.

Особенно это касается переделки двигателя, подвески, конструкции и других ключевых компонентов. За езду на незарегистрированном модифицированном транспортном средстве предусмотрен штраф и задержание машины до устранения нарушений.

Кто именно управлял необычным гидроциклом и был ли транспорт официально зарегистрирован, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что грозит водителю за вымпел на внутрисалонном зеркале.

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