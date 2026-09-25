Эксперт раскрыл, как изменятся цены на жилье после пересмотра ставок по семейной ипотеке

Изменение условий семейной ипотеки вряд ли спровоцирует резкий рост цен на жилье. Такое мнение в интервью 360.ru высказал ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Он пояснил, что после пересмотра ипотечных ставок участникам рынка понадобится один-два месяца, чтобы приспособиться к новым правилам и найти способы сохранить спрос.

«Застройщики будут перестраивать свою бизнес-модель, активно, пока еще это возможно, предлагать какие-то программы рассрочки, договариваться с конкретными банками по поводу субсидирования программы», — отметил Ракута.

Минфин утвердил изменение правил выдачи семейной ипотеки с 1 октября. Процентная ставка будет зависеть от числа детей в семье, а также от региона, в котором россияне хотят купить квартиру. Кроме того, максимальный срок действия льготной ставки ограничили 15 годами. Эксперты отметили ажиотажный спрос на льготную программу перед принятием изменений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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