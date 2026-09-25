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Общество

В Москве арестовали политолога Александра Кынева

«Осторожно, новости»: политолог Кынев арестован по делу о сбыте наркотиков
Vayvor/Wikimedia Commons

Перовский суд Москвы принял решение об аресте российского политолога Александра Кынева (признан в РФ иностранным агентом) по делу о незаконном производстве или сбыте наркотиков в особо крупном размере (ч.4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина заключен под стражу.

Адвокат подсудимого Михаил Бирюков подтвердил Telegram-каналу «Осторожно, новости» информацию об аресте Кынева.

Согласно указанной статье уголовного кодекса РФ, политику может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы.

В феврале 2026 года Кынев был внесен министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, политолог распространял ложные сведения о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании и распространении материалов и постов иноагентов и нежелательных на территории страны организаций.

Кынев пытался обжаловать решение, но 18 сентября Мосгорсуд оставил вердикт в силе.

Ранее Минюст РФ внес в реестр иноагентов экс-знатока «Что? Где? Когда?».

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