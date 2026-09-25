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Общество

В двух округах Оренбургской области тушат ландшафтный пожар

МЧС России: ландшафтный пожар угрожает поселку в Оренбургской области
МЧС России

Ландшафтный пожар произошел в Гайском и Новотроицком муниципальных округах Оренбургской области. Об этом в официальном канале в мессенджере «Макс» сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

В ведомстве уточнили, что пламя охватило сухую растительность.

«Огненный фронт составляет порядка 1 км. Из-за сильного порывистого ветра до 11 м/с произошел переход пожара через автодорогу», — подчеркивается в заявлении.

По данным МЧС, существует угроза для расположенного вблизи населенного пункта. На этом фоне был подготовлен транспорт на случай, если понадобится эвакуировать людей. Также специалисты осуществляют дополнительную опашку поселка.

Всего на месте происшествия работают 60 огнеборцев, они используют 18 единиц специальной техники. Информация о пострадавших к текущему моменту не поступала.

8 сентября на территории Оренбургской области также зафиксировали ландшафтный пожар. Возгорание произошло в районе поселка Октябрьский, пламя с растительности перешло на жилые дома. В связи с этим из населенного пункта эвакуировали 42 человека — часть разместилась у родственников, другие остались в пункте временного размещения. К ликвидации пожара привлекали 78 специалистов и 35 единиц техники.

Ранее в Крыму село спасли от ландшафтного пожара.

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