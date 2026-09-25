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Общество

Ученые рассказали, ожидаются ли магнитные бури в сентябре

Ученые заявили, что не ожидают магнитных бурь до конца сентября
Shutterstock

Ученые не ожидают на новых магнитных бурь на Земле до конца сентября. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным экспертов, последняя неделя сентября ожидается полностью зеленой.

«Какие-то существенные изменения в солнечной активности, если они и будут, ожидаются не раньше чем в следующем календарном месяце», — указывается в публикации.

Ученые назвали геомагнитную активность в сентябре необычно низкой. По их данным, единственная геомагнитная буря была зафиксирована 8 сентября, она достигла минимального уровня G1. Основной причиной этих процессов специалситы считают заметный и пока не очень объяснимый спад вспышечной активности.

До этого в Институте прикладной геофизики заявили, что вспышки предпоследнего класса мощности — М могут произойти на Солнце 25–26 сентября.

Солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X — в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность возрастает в десять раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, способны провоцировать магнитные бури.

Ранее астрофизик объяснил, от чего зависит сила магнитных бурь.

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