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Общество

В Ульяновске восстановили участок теплотрассы, поврежденный БПЛА

В Ульяновске восстановили участок теплотрассы после атаки БПЛА
Администрация города Ульяновска/VK

Поврежденный после атаки БПЛА участок теплотрассы восстановлен в Ульяновске. Об этом сообщила администрация города в соцсети «ВКонтакте».

«МУП «Городская теплосеть» восстановила участок теплотрассы, поврежденный БПЛА. Глава города Александр Болдакин доложил губернатору Алексею Русских о завершении ремонта участка трубопровода в северной части города», — говорится в публикации.

Как уточнили в администрации, аварийная бригада восстановила герметичность двух участков теплотрассы диаметром 300 мм. Началось заполнение системы водой. Ожидается, что на это потребуется порядка двух часов.

25 сентября Ульяновск подвергся массированной атаке беспилотников, в результате чего повреждения получили объекты промышленной и гражданской инфраструктуры, несколько человек были ранены.

Глава города Александр Болдакин сообщил, что из-за повреждения участка теплотрассы без горячей воды остались несколько многоквартирных домов на улицах Уютной, Ульяны Громовой и Любови Шевцовой, а также детский сад.

Ранее в Курской области беспилотник ВСУ атаковал двоих человек во время рыбалки.

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