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Общество

Психолог объяснил, как превратить мечты в достижимые цели

Психолог Шамсутдинов: цель от мечты отличает действие
Shutterstock

Мечты не сбываются лишь потому, что нет действия. Многие хотят сразу получить результат, не понимая, что за каждым успехом стоит упорная работа и часто множество неудач. На это в интервью «Радио 1» указал практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов.

По его словам, чтобы превратить мечту в цель, важен диалог с самим собой. Если внутренний голос говорит: «Ты не сможешь», то человек будет оставаться в состоянии ожидания.

«Но если вы начнете задавать себе вопросы: «Что я могу сделать сегодня, чтобы приблизиться к своей мечте?», вы уже на правильном пути. Здесь важно помнить: мечты не сбываются сами по себе. Они требуют действия, которое требует смелости. В конечном итоге мечта становится целью тогда, когда вы берете на себя ответственность за ее реализацию», — подчеркнул специалист.

Кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого говорила, что саботаж отдыха, жизнь в режиме постоянной подготовки и отсутствие удовлетворенности текущими успехами может указывать на синдром отложенной жизни.

Ранее стало известно, сколько россиян готовы экономить ради покупки мечты.

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