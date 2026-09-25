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Общество

Нацпарк в Красноярске решили полностью закрыть для посетителей из-за медведей

Нацпарк «Красноярские Столбы» закроют для посетителей из-за выходов медведей
Евгений Биятов/РИА Новости

Нацпарк «Красноярские Столбы» решил ввести полный запрет для посещения из-за выходов медведей и высокого риска для жизни. Об этом сообщила пресс-служба парка.

«С 25 сентября посещение территории национального парка запрещено в связи с выходом медведей и высоким риском для жизни. Ограничение действует ориентировочно до 15 октября», – указывается в публикации.

Национальный парк «Красноярские Столбы» находится на юго-западной окраине Красноярска, на правом берегу Енисея. Площадь парка превышает 47 тыс. га.

В Красноярском крае увеличилось число выходов медведей к населенным пунктам. В начале сентября в столице региона объявили режим повышенной готовности.

Накануне в Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края прошли обыски и выемка документов рамках расследования уголовного дела о халатности. Следователи проверяют версию о том, что должностные лица ведомства не приняли должных мер по регулированию численности медведей.

Ранее медведь искалечил рыбака в Туве.

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