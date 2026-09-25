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Общество

Врач рассказала, кому с осторожностью стоит употреблять цитрусовые

Врач Соломатина: людям с заболеваниями ЖКТ нельзя употреблять много цитрусовых
Romix Image/Shutterstock/FOTODOM

Цитрусовые следует с осторожностью употреблять людям, имеющим заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), поскольку фруктовые кислоты раздражают слизистую. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-диетолог Елена Соломатина. Более того, по ее словам, переедать апельсины и мандарины, несмотря на их пользу, не стоит даже здоровым людям.

«Как пример, возьмем пилинг — он полезен для лица, но если мы будем делать его без конца, то у нас произойдет дикое воспаление. Коже будет плохо», — объяснила специалист.

Также не стоит забывать и о содержащемся в цитрусовых сахаре. Его избыток может нивелировать всю пользу фрукта, добавила она.

До этого Соломатина предупреждала, что апельсиновый сок может привести к быстрому ожирению печени и развитию инсулинорезистентности.

Она отметила, что цитрусовые содержат мощные антиоксиданты — гесперидин и нарингин. Они снижают уровень хронического воспаления, которое служит триггером для возникновения сахарного диабета, сердечно-сосудистых патологий и онкологических болезней. Однако в виде сока эта польза нивелируется на фоне высокой концентрации сахаров.

Ранее врач рассказал, можно ли пить свежевыжатый сок по утрам натощак.

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