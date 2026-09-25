«Лодырь»: в Петербурге гендиректора оштрафовали за оскорбление экс-работника

В Петербурге гендиректор оскорбил экс-сотрудника в письменном возражении для суда и получил штраф. Об этом сообщила городская прокуратура.

Бывший сотрудник подал иск в суд, чтобы установить факт трудовых отношений с экс-работодателем и взыскать с него долги по заработной плате. Генеральный директор компании в июне отправил в суд письменное возражение, в котором содержалось множество оскорблений бывшего сотрудника.

«Лодырь и слабый человек», — привели в прокуратуре самые мягкие выражения в адрес мужчины.

В результате проверка письма показала, что оно содержит многочисленные оскорбительные выражения, унижающие честь и достоинство бывшего сотрудника. После этого генерального директора привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

До этого россиянка оскорбила главу СНТ в чате и получила штраф. Женщина, считающая, что председатель СНТ безразличен к невзгодам дачников, во время обсуждения в чате назвала его «наглым карасем».

Ранее учительница потеряла работу из-за оскорблений в адрес учеников и не смогла ее вернуть.