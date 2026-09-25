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Общество

Глава ЦИК рассказала, в каких условиях проходили выборы-2026

Памфилова: выборы проходили в условиях беспрецедентных угроз, ЦИК справился
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Выборы-2026 проходили в условиях беспрецедентных угроз, однако Центризбирком со всем справился. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, онлайн-трансляция заседания, посвященного подведению итогам избирательной кампании, ведется на сайте ведомства.

«Эта кампания <...> она очень отличалась от всех предыдущих. <...> И в первую очередь отличалась тем, что проходила в условиях эскалации беспрецедентных разноплановых угроз», — подчеркнула Памфилова.

ЦИК ставил себе задачу обеспечить безопасность и открытость выборов и комиссия с этим справилась, отметила председатель Центризбиркома. По ее словам, важнейшим фактором в обеспечении безопасности выборов стало голосование, организованное в течение нескольких дней, — было не допущено скопление граждан на избирательных участках.

Политические партии провели избирательную кампанию успешно, добавила Памфилова.

Голосование в России проходило 18-20 сентября. Как прошли выборы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Ростелеком» рассказал о попытках иностранных хакеров помешать выборам в РФ.

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