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Общество

Москвича за семь минут обокрали на 13,5 млн рублей

Baza: в Москве мужчину за семь минут обокрали на 13,5 млн рублей
Shutterstock

В Москве местный житель за семь минут лишился крупной суммы денег, доверившись знакомому из криптосообщества. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Как рассказал сам москвич, знакомый трейдер около года его «обрабатывал», уговаривая под предлогом очень выгодных условий перейти на биржу BingX. Поддавшись на убеждения, он в самом деле получил привилегии и ваучеры, а также подключил копитрейдинг — это когда на счет автоматически копирует сделки более опытного пользователя биржи.

В какой-то момент тот самый знакомый трейдер провел 188 операций с его кошельком в течение семи минут — при этом биржа брала крупную комиссию и он сам получал с этих переводов процент. Биржа получила $68 тысяч, а знакомый обманутого — $80 тысяч. Сам хозяин кошелька лишился 13,5 млн рублей.

После произошедшего последовали долгие разбирательства. В итоге трейдер согласился вернуть мужчине часть денег, полученных за комиссию, а вот биржа возмещать что-либо отказалась — она действовала по правилам площадки. Тогда москвич стал искать других людей, кто так же потерял деньги, и выяснил, что таких много — по его мнению, все это крупная мошенническая схема, где через копитрейдинг опустошают кошельки.

Ранее россиянин решил купить авто с доставкой из-за рубежа и лишился 5,4 млн рублей.

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