Врач предупредил о серьезной опасности простуды с аномально низкой температурой тела

Аномально низкая температура тела при выраженных симптомах простуды может говорить о критическом состоянии организма и риске развития реанимационных осложнений. Об этом Pravda.Ru рассказал доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, понижение температуры тела до 35-36 градусов, бледность кожи, слабость или замутнение сознания могут сигнализировать о тяжелом поражении сосудов и глубокой интоксикации. Иногда за этим могут скрываться агрессивные патогены, подрывающие работу внутренних органов. Врач посоветовал до приезда врача дать больному горячий сладкий чай и как можно быстрее доставить человека скорой помощью в лечебное учреждение.

«При ковиде, если у пациента температура ниже 36, частый пульс и пониженное давление, это говорит о крайне тяжелом состоянии и интоксикации — такого человека нужно немедленно доставить в реанимацию. В любом случае решение должен принимать врач», — отметил Жемчугов.

Профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Мурад Шахмарданов до этого говорил, что причиной «необычной простуды», при которой отсутствует повышенная температура, могут быть известные респираторные инфекции.

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