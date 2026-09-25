У берегов Конго перевернулась лодка с сотней пассажиров

Sky News: в Конго при крушении лодки погибли более 40 человек

Не менее 41 человека погибли в результате опрокидывания лодки у берегов Демократической Республики Конго на озере Танганьика. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на местные власти.

По словам министра транспорта провинции Танганьика Норриса Мулонгойи, судно затонуло в четверг неподалеку от деревни Мапера. Лодка следовала из Танзании в ДРК. На борту находились около 100 человек и груз. По данным властей, 49 пассажиров удалось спасти, поиски остальных продолжаются.

Причина крушения пока не сообщается.

В июле на уральской реке Исеть перевернулись сразу пять лодок, один человек не выжил. На воде опрокинулись пять лодок, которые находились в индивидуальном пользовании. Три человека оказались в воде, их унесло течением.

До этого в Якутии на реке Алдан перевернулась лодка с людьми. На лодке находились пять человек, которые оказались в воде. Из них лишь один выбрался из воды самостоятельно, остальные четверо пропали.

Ранее дело завели после того, как на Москве-реке опрокинулась моторная лодка с детьми.