У берегов Конго перевернулась лодка с сотней пассажиров

Не менее 41 человека погибли в результате опрокидывания лодки у берегов Демократической Республики Конго на озере Танганьика. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на местные власти.
По словам министра транспорта провинции Танганьика Норриса Мулонгойи, судно затонуло в четверг неподалеку от деревни Мапера. Лодка следовала из Танзании в ДРК. На борту находились около 100 человек и груз. По данным властей, 49 пассажиров удалось спасти, поиски остальных продолжаются.
Причина крушения пока не сообщается.
В июле на уральской реке Исеть перевернулись сразу пять лодок, один человек не выжил. На воде опрокинулись пять лодок, которые находились в индивидуальном пользовании. Три человека оказались в воде, их унесло течением.
До этого в Якутии на реке Алдан перевернулась лодка с людьми. На лодке находились пять человек, которые оказались в воде. Из них лишь один выбрался из воды самостоятельно, остальные четверо пропали.
Ранее дело завели после того, как на Москве-реке опрокинулась моторная лодка с детьми.