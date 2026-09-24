Пенсионерка потратила все свои накопления в салоне красоты

В Китае пенсионерка потратила $450 тыс. в салоне красоты и осталась без денег

В Шанхае 75-летняя женщина потратила $450 тысяч на косметические и бьюти-процедуры, лишившись накоплений, пишет South China Morning Post.

О ситуации узнала ее дочь, которая обратилась на местное телевидение. Выяснилось, что с 2016 года женщина по фамилии Юй регулярно посещала салоны сети Yongqi Beauty and Hairdressing и связанную с ней клинику эстетической медицины.

Среди оплаченных услуг были подтяжка кожи, нитевой лифтинг, массаж, татуаж бровей и губ. По словам семьи, некоторые процедуры стоили в 10–20 раз дороже обычных рыночных цен.

Кроме того, женщина заплатила $44 тысячи за некую «интимную процедуру», которую в итоге так и не прошла. В счетах также фигурировали услуги под названиями «кресло счастья» и «космическая капсула», смысл которых сама клиентка объяснить не смогла.

Юй рассказала, что не следила за расходами, поскольку считала себя обеспеченной. Основная часть денег была получена после продажи квартиры. К моменту, когда дочь обнаружила ситуацию, пенсионерка уже не могла оплачивать аренду жилья и начала продавать украшения.

В салоне заявили, что женщина сама соглашалась на процедуры и цены были указаны заранее, однако часть денег ей все же вернули. Судебный иск семья подавать не стала.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл салон по почесыванию кожи ногтями и разбогател.