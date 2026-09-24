Мальчик потерял сознание на приеме у стоматолога в Москве и оказался в реанимации

112: в Москве мальчик потерял сознание у стоматолога и оказался в реанимации

В Москве четырехлетний ребенок лишился чувств на приеме у стоматолога и попал в больницу. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в стоматологической клинике, расположенной в районе Митино. Мальчик был на приеме у врача вместе с матерью, однако в какой-то момент он вдруг потерял сознание.

Врачи клиники попытались оказать ребенку первую помощь, но это мероприятие не увенчалось успехом. Мальчику вызвали реанимационную бригаду, сейчас специалисты борются за жизнь малолетнего.

До этого в Екатеринбурге у ребенка остановилось сердце во время лечения зубов, после этого его доставили в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Все началось с того, что у мальчика диагностировали пульпит и множественный кариес. Несколько специалистов рекомендовали вылечить сразу несколько зубов, так как пациенту сложно долго сидеть в кресле. Операция должна была продлиться три часа, поэтому родительница ушла из медучреждения. Позже ей позвонили с новостью о случившемся.

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