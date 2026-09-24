Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymenVpP
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Общество

Крымскому пятикласснику сломали позвоночник на уроке физкультуры

В Крыму пятикласснику сломали позвоночник на уроке физкультуры
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash на волне»

В Крыму мальчику во время урока физкультуры в школе сломали позвоночник. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

Все произошло в Симферопольском районе. Мальчик, семья которого живет в поселке Клёновка, из-за проблем со зрением имеет особую группу здоровья и во время уроком физкультуры выполняет письменные задания вместо физических упражнений.

На одном из занятий по физкультуре, когда пятиклассник сидел на лавочке, к нему подбежал ровесник, который положил мальчику руки на плечи, оттолкнулся от них и подпрыгнул. После случившегося врачи диагностировали у ребенка компрессионные переломы пяти грудных позвонков.

После произошедшего мальчик несколько месяцев пролежал дома в корсете. И без того слабое зрение снизилось еще на 20%. При этом из-за отсутствия у ребенка побоев уголовное дело возбуждать не стали. Тогда семья с юристом приняла решение обратиться в СК России, прокуратуру, и Минобразования.

В СУ СК России по Крыму сообщили, что по факту случившегося организована проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ. Действиям учащихся и педагогов дадут оценку.

Ранее в Пермском крае у школьницы случился приступ на уроке из-за вейпа.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!