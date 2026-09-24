Крымскому пятикласснику сломали позвоночник на уроке физкультуры

В Крыму мальчику во время урока физкультуры в школе сломали позвоночник. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

Все произошло в Симферопольском районе. Мальчик, семья которого живет в поселке Клёновка, из-за проблем со зрением имеет особую группу здоровья и во время уроком физкультуры выполняет письменные задания вместо физических упражнений.

На одном из занятий по физкультуре, когда пятиклассник сидел на лавочке, к нему подбежал ровесник, который положил мальчику руки на плечи, оттолкнулся от них и подпрыгнул. После случившегося врачи диагностировали у ребенка компрессионные переломы пяти грудных позвонков.

После произошедшего мальчик несколько месяцев пролежал дома в корсете. И без того слабое зрение снизилось еще на 20%. При этом из-за отсутствия у ребенка побоев уголовное дело возбуждать не стали. Тогда семья с юристом приняла решение обратиться в СК России, прокуратуру, и Минобразования.

В СУ СК России по Крыму сообщили, что по факту случившегося организована проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ. Действиям учащихся и педагогов дадут оценку.

Ранее в Пермском крае у школьницы случился приступ на уроке из-за вейпа.