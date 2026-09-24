Появились кадры с россиянином, задержанным за провоз крупной партии наркотиков

ФСБ показала видео задержания в Московской области россиянина с 311 кг кокаина

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видеоролик с кадрами задержания в Московской области гражданина России, который вез 311,6 кг наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости.

24 сентября стало известно, что в Московской области силовики задержали с поличным организатора международного наркотрафика. Им оказался 24-летний россиянин.

На кадрах показано, как сотрудники ФСБ останавливают машину, вытаскивают подозреваемого на улицу, кладут на землю и надевают наручники.

Затем силовики достают из набитого битком багажника сумки с кокаином и раскладывают брикеты с белым веществом. Видно, что на некоторых из них фотография молодого президента Украины Владимира Зеленского, показывающего одобрительный жест большим пальцем вверх. На глазах у украинского лидера нарисованы знаки «$», а внизу подпись «2026».

В отношении задержанного Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Решением суда фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее почти 35 кг наркотиков в банках из-под тушенки нашли в Красноярском крае.