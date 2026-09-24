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Общество

Банкоматы Сбера начали выдавать пластиковые карточки

Клиенты Сбера смогут получить карту банка в банкоматах в Нижнем Новгороде
Сбербанк

В Нижнем Новгороде установили первые 70 банкоматов Сбера, в которых можно получить пластиковую карту банка, сообщает пресс-служба Сбера.

Новая функция доступна клиентам Сбера с установленным мобильным приложением «СберБанк Онлайн». В банкомате можно получить бесплатную неименную «СберКарту» платежной системы «Мир», которую нужно активировать в приложении банка.

Как рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, банк постоянно развивает свои технологии и сервисы.

«В Нижнем Новгороде мы проверим, насколько такой формат востребован, а после завершения пилота примем решение о целесообразности масштабирования функционала на всю страну», — сказал он.

Он добавил, что банкоматы Сбера также умеют проводить экспресс-оценку здоровья, менять валюту и отвечать на вопросы клиентов с помощью ИИ-помощника «ГигаЧат».

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