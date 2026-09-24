Медведь загрыз охотника в Вологодской области

В Вологодской области следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в результате нападения медведя. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в лесничестве в районе деревни Ивановское Усть-Кубинского округа. По предварительным данным, 73-летний житель села Устье охотился на этой территории, где подвергся нападению медведя. От полученных ранений он скончался на месте. Тело погибшего обнаружено вечером 23 сентября в ходе поисковых мероприятий.

По данным местных Telegram-каналов, погибший — известный в области охотовед. Медведя предположительно ранили.

До этого в Красноярском крае работник лесничества погиб из-за нападения медведя. В ночное время 23 сентября он подвергся нападению медведя и умер на месте происшествия. Позднее стало известно, что медведя выследили и ранили охотники, но ликвидировать зверя пока не удалось. Тело погибшего мужчины хищник успел прикопать.

Ранее рыбак, покалеченный медведем в Туве, умер в больнице.