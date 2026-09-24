Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Общество

Медведь загрыз охотника в Вологодской области

В Вологодской области медведь растерзал охотника
СУ СК РФ по Вологодской области

В Вологодской области следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в результате нападения медведя. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в лесничестве в районе деревни Ивановское Усть-Кубинского округа. По предварительным данным, 73-летний житель села Устье охотился на этой территории, где подвергся нападению медведя. От полученных ранений он скончался на месте. Тело погибшего обнаружено вечером 23 сентября в ходе поисковых мероприятий.

По данным местных Telegram-каналов, погибший — известный в области охотовед. Медведя предположительно ранили.

До этого в Красноярском крае работник лесничества погиб из-за нападения медведя. В ночное время 23 сентября он подвергся нападению медведя и умер на месте происшествия. Позднее стало известно, что медведя выследили и ранили охотники, но ликвидировать зверя пока не удалось. Тело погибшего мужчины хищник успел прикопать.

Ранее рыбак, покалеченный медведем в Туве, умер в больнице.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!