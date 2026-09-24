В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в восточной части Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр подземных толчков находился в 24 км к северо-западу от города Шанлыурфа. Очаг залегал на глубине 10 км. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

До этого сейсмолог Овгюн Ахмет Эрджан оценил угрозу от микроземлетрясений у берегов Стамбула.

В августе в южной части озера Байкал произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,4. Эпицентр природного катаклизма находился в акватории озера на расстоянии 34 км от реки Ангара и 7 км от железнодорожной станции Танхой. Последняя расположена на территории Кабанского района Бурятии. Разрушений и пострадавших зафиксировано не было.

Ранее россиянка из Турции рассказала о тревожном чемоданчике на случай землетрясений.