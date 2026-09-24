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Общество

Главный масон России рассказал, сколько составляют ежемесячные взносы за членство

Главный масон России Богданов: за членство в ложе платят от 15 до 100 тыс. рублей в год
личный архив Андрея Богданова

Человек, вступающий в масонство, должен быть свободным в финансовом отношении, потому что ему придется платить ежемесячные взносы за членство в ложе, — об этом «Газете.Ru» рассказал великий мастер Великой ложи России, главный масон России, политтехнолог Андрей Богданов.

«Человеку, вступающему в масонство, нужно понимать, что он должен быть свободным в финансовом отношении. Речь не о том, что человек должен зарабатывать миллионы или миллиарды. Он должен иметь возможность какое-то время не думать о деньгах, а кроме этого — ему должно хватать денег на взносы. Это не миллионы, как думают многие. Суммы зависят от конкретной ложи: кроме того, есть еще взнос в Великую ложу России. В общей сложности суммы могут сильно различаться — условно от 15 тыс. до 100 тыс. рублей в год, за конкретную ложу. И взнос в Великую ложу — примерно 15 тыс. рублей», — объяснил Богданов.

Кроме этого, есть текущие расходы. По словам собеседника «Газеты.Ru», ложи работают раз или два в месяц, а после работы может быть агапа — совместная трапеза. На нее тоже скидываются, — условно по одной, две, три тысячи рублей. При этом Богданов отмечает: при среднем достатке состоять в ложе возможно.

«У нас достаточно много людей со средним достатком. Кроме того, ложа может освободить человека от уплаты взносов. Допустим, в масоны хочет вступить профессор, которого рекомендуют и про которого говорят: очень умный человек, есть что послушать, может рассказать много интересного. Братья могут сказать: «давайте мы будем скидываться и платить за него». Более того, ему могут дать стипендию, чтобы он занимался научными трудами», — заключил главный масон России.

Ранее главный масон России рассказал о смерти историка Серкова и отметил его значительный вклад.

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