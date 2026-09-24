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Общество

Женщина помогла мужу похитить и изнасиловать школьницу

В США супруги похитили и изнасиловали ребенка
Independence County Sheriff's Department

В Южной Каролине арестовали семейную пару по обвинению в похищении и изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает People.

12-летняя девочка пропала 9 сентября, ее нашли спустя трое суток в доме в штате Арканзас. Все это время несовершеннолетнюю насильно удерживали мужчина и женщина. Полицейским пострадавшая рассказала, что познакомилась с парой онлайн, но была уверена, что общается с подростком.

По данным правоохранителей, 31-летний Брэндон Ли Бриттен и 28-летняя Сьерра Доун Бриттен похитили девочку, привезли в дом, где супруг американки изнасиловал ее. Пару задержали, мужчине предъявлено обвинение в насилие, его жена проходит по делу как соучастница.

До этого россиянин украл пятилетнюю дочь у замужней женщины, пытаясь добиться взаимности в любви. Мужчина похитил девочку из собственного дома, силой усадил в машину и увез на окраину леса. Там он продержал ребенка всю ночь, угрожая ножом.

Ранее девушку похитили на машине без номеров возле магазина в Краснодаре.

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