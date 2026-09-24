Диетолог назвала кабачок королем диетического питания

Кабачок по праву называют королем диетического питания и главным овощем в рационе для снижения веса. Об этом агентству РИА Новости рассказала главный внештатный диетолог минздрава Приморского края, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

По ее словам, кабачок подходит как детям, так и пожилым. Спортсменам, и тем, кто восстанавливается после болезней. Она отметила, что в 100 граммах свежего овоща содержится всего 24–27 килокалорий, и именно благодаря низкой энергетической ценности и высокому содержанию воды кабачок незаменим в рационе для снижения веса.

По словам Ямиловой, кабачок дает ощущение сытости, но не перегружает организм лишними калориями и жирами, а благодаря нейтральному вкусу хорошо сочетается с любыми продуктами. Его можно есть сырым, добавлять в салаты, тушить, запекать и даже фаршировать. Собеседница агентства отметила, что удачным диетическим приемом является обогащение кабачком многокомпонентных блюд: например, замена картофеля в супах, добавление в фарш для котлет и тефтелей. Даже омлет с кабачком позволяет снизить общую калорийность блюда, обогатить его клетчаткой и сделать более питательным.

В сентябре данные портала mos.ru показали, что жители Москвы приобрели на московских ярмарках в течение лета более 50 тонн кабачков. В начале лета на ярмарках столицы продавались молодые кабачки сортов «Александрия f1» и желтоплодный цукини. К середине сезона на прилавках появились кабачки «Аэронавт», «Малыш» и «Цукеша».

Ранее диетолог рассказала, почему надо быть осторожнее с потреблением кабачков.