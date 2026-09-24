Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Общество

Супругов, зарезавших друг друга в Мытищах, похоронили в разных местах

Обвиняемых в убийстве друг друга супругов Бенграф похоронили в разных местах
_bengraf_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруги Владислав и Евгения Бенграф, обвиняемые в убийстве друг друга в подмосковных Мытищах, похоронены в разных местах. Об этом РИА Новости сообщила мать погибшей Ольга Сучкова.

Собеседница агентства добавила, что на прощание с Евгенией пришли более 200 человек.

19 апреля 28-летний актер театра «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его 23-летняя жена, гример, Евгения Эктова нанесли друг другу ножевые ранения во время драки в квартире в Мытищах. Оба не выжили. Представители следствия уточняли, что полицию вызвали соседи пары, услышавшие крики. Прибывшим спасателям пришлось вскрывать дверь кувалдой, поскольку она была заперта изнутри. По факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела.

Как уточняет РЕН ТВ, накануне трагедии, 18 апреля, Евгения отправила мужу сообщение с намерением развестись, а подать заявление планировала уже 20 апреля. На следующий день Владислав нанес ей 29 ножевых ранений в грудь и живот.

Родные убитой настаивают, что Евгения нанесла ножевые ранения супругу в целях самообороны, семья Владислава в свою очередь утверждает, что конфликт был обоюдный.

Ранее сообщалось, что тело девушки с ранением в сердце нашли под окнами дома в Мытищах.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!