Супругов, зарезавших друг друга в Мытищах, похоронили в разных местах

Супруги Владислав и Евгения Бенграф, обвиняемые в убийстве друг друга в подмосковных Мытищах, похоронены в разных местах. Об этом РИА Новости сообщила мать погибшей Ольга Сучкова.

Собеседница агентства добавила, что на прощание с Евгенией пришли более 200 человек.

19 апреля 28-летний актер театра «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его 23-летняя жена, гример, Евгения Эктова нанесли друг другу ножевые ранения во время драки в квартире в Мытищах. Оба не выжили. Представители следствия уточняли, что полицию вызвали соседи пары, услышавшие крики. Прибывшим спасателям пришлось вскрывать дверь кувалдой, поскольку она была заперта изнутри. По факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела.

Как уточняет РЕН ТВ, накануне трагедии, 18 апреля, Евгения отправила мужу сообщение с намерением развестись, а подать заявление планировала уже 20 апреля. На следующий день Владислав нанес ей 29 ножевых ранений в грудь и живот.

Родные убитой настаивают, что Евгения нанесла ножевые ранения супругу в целях самообороны, семья Владислава в свою очередь утверждает, что конфликт был обоюдный.

Ранее сообщалось, что тело девушки с ранением в сердце нашли под окнами дома в Мытищах.