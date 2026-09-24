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Общество

Психолог предупредила об опасности одиночества

Психолог Муравьева: одиночество может привести к повышению уровня тревожности
DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

Принципиальное одиночество может навредить человеку, спровоцировав тревожность и другие проблемы. Об этом kp.ru рассказала практикующий психолог, автор книги «Я есть и этого достаточно» издательства «Комсомольская правда» Марина Муравьева.

«Если решение «побыть одному» принято осознанно, его можно только приветствовать. Я рекомендую после, например, тяжелого развода сделать паузу, допустим, на год, чтобы осмыслить произошедшее, понять свои ошибки и ошибки партнера. Иначе есть риск просто повторить прежние, неудачные, отношения с новым человеком», — объяснила специалист.

По ее словам, сложнее ситуация складывается с людьми, которые считают себя в принципе «не созданными для отношений». Их может пугать сама мысль о зависимости от кого-либо. Однако эксперт напомнила, человеку необходим другой человек.

Психолог отметила, что за позицией «принципиального одиночки» могут стоять пережитые травмы. С возрастом подобная ситуация способна усугубляться. Если в молодости человек может компенсировать отсутствие близких отношений, полностью погружаясь в работу и общение, то к более зрелому возрасту работать с прежней интенсивностью становится сложнее, а на встречи и развлечения остается меньше сил.

В результате, по словам эксперта, среди способов проводить время могут остаться вредные привычки и бесконечный просмотр ленты в социальных сетях. На этом фоне развивается тревожность и нарушается сон.

Специалист также добавила, что тревожность уже стала постоянным спутником современного человека. Однако близкий человек, его голос и прикосновение способны служить своеобразным успокоительным. В то же время одиночество может провоцировать глубокое погружение в такое состояние.

До этого австралийские психологи выяснили, что стиль привязанности человека существенно влияет на то, как он переживает одиночество. Специалисты отметили, что люди с тревожным или избегающим типами привязанности значительно чаще воспринимают время наедине с собой как нежеланное и вынужденное, и в итоге острее ощущают социальную изоляцию.

Ранее ученые объяснили, почему вредно есть в одиночестве.

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