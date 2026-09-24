Политолог Федорова призвала власти оправдать доверие избирателей

Президент России Владимир Путин регулярно напоминал участникам политического процесса о необходимости оправдывать доверие граждан после выборов. Об этом, комментируя итоги совещания президента с членами правительства, заявила политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова.

Она призвала не растратить кредит доверия, который граждане выдали избранным представителям, а максимально оправдать ожидания людей.

«С выборами жизнь не заканчивается, а, напротив, только начинается», — отметила Федорова.

Политолог отдельно отметила высокую явку на прошедших выборах. По ее словам, этот показатель стал неожиданным для политологов и социологов. Она связала активность избирателей с патриотической консолидацией.

«Мы за эту явку должны быть нашим согражданам очень благодарны, потому что люди продемонстрировали стойкость и верность существующему курсу, и именно поэтому очень важно их ожидания сейчас не обмануть», — заявила она.

Федорова подчеркнула, что ответственность за выполнение ожиданий избирателей касается не только «Единой России». По ее словам, это относится ко всем партиям, кандидатам, которые прошли в федеральный и региональные парламенты, а также избранным губернаторам.

Федорова также отметила личное внимание главы государства к ответственности избранных представителей.

«А Владимир Путин просто помнит об этом всегда. Вот, потому что не всякий депутат об этом помнит, а президент всегда помнит», — сказала политолог.

Напомним, председатель ЦИК Элла Памфилова объявила предварительные результаты единого голосования. После обработки 96,95% бюллетеней в Госдуму прошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Во всех регионах, где проходили выборы глав, победу одержали действующие руководители администраций. Нарушения зафиксировали на 20 участках по стране.