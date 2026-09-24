Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Общество

Политолог Федорова призвала власти оправдать доверие избирателей

Политолог Федорова связала высокую явку на выборах с патриотической консолидацией
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин регулярно напоминал участникам политического процесса о необходимости оправдывать доверие граждан после выборов. Об этом, комментируя итоги совещания президента с членами правительства, заявила политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова.

Она призвала не растратить кредит доверия, который граждане выдали избранным представителям, а максимально оправдать ожидания людей.

«С выборами жизнь не заканчивается, а, напротив, только начинается», — отметила Федорова.

Политолог отдельно отметила высокую явку на прошедших выборах. По ее словам, этот показатель стал неожиданным для политологов и социологов. Она связала активность избирателей с патриотической консолидацией.

«Мы за эту явку должны быть нашим согражданам очень благодарны, потому что люди продемонстрировали стойкость и верность существующему курсу, и именно поэтому очень важно их ожидания сейчас не обмануть», — заявила она.

Федорова подчеркнула, что ответственность за выполнение ожиданий избирателей касается не только «Единой России». По ее словам, это относится ко всем партиям, кандидатам, которые прошли в федеральный и региональные парламенты, а также избранным губернаторам.

Федорова также отметила личное внимание главы государства к ответственности избранных представителей.

«А Владимир Путин просто помнит об этом всегда. Вот, потому что не всякий депутат об этом помнит, а президент всегда помнит», — сказала политолог.

Напомним, председатель ЦИК Элла Памфилова объявила предварительные результаты единого голосования. После обработки 96,95% бюллетеней в Госдуму прошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Во всех регионах, где проходили выборы глав, победу одержали действующие руководители администраций. Нарушения зафиксировали на 20 участках по стране.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!