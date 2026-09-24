Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Общество

14-летнюю школьницу задержали за поджог АЗС в Петербурге

78.ru: поджигательницей АЗС в Петербурге оказалась 14-летняя школьница
Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге задержали подозреваемую в поджоге автозаправки, ею оказалась 14-летняя девочка. Об этом сообщает 78.ru.

Заправочную колонку самообслуживания подожгли вечером 23 сентября в Приморском районе на улице Парашютной. По данным «Фонтанки», школьница бросила бутылку с растворителем. В полиции девочка рассказала, что стала жертвой аферистов после знакомства с молодым человеком в приложении.

До этого в Петербурге подросток поджег два релейных шкафа по заданию кураторов. Одиннадцатиклассник купил легковоспламеняющуюся жидкость и лом. Юноша направился на железнодорожный перегон станций Ульянка — Дачное в Кировском районе. Там он поджег два релейных шкафа, отвечающих за регулирование движения поездов.

Ранее в Подмосковье подросток по заданию неизвестных поджег АЗС и машину полиции.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!