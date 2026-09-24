14-летнюю школьницу задержали за поджог АЗС в Петербурге

В Петербурге задержали подозреваемую в поджоге автозаправки, ею оказалась 14-летняя девочка. Об этом сообщает 78.ru.

Заправочную колонку самообслуживания подожгли вечером 23 сентября в Приморском районе на улице Парашютной. По данным «Фонтанки», школьница бросила бутылку с растворителем. В полиции девочка рассказала, что стала жертвой аферистов после знакомства с молодым человеком в приложении.

До этого в Петербурге подросток поджег два релейных шкафа по заданию кураторов. Одиннадцатиклассник купил легковоспламеняющуюся жидкость и лом. Юноша направился на железнодорожный перегон станций Ульянка — Дачное в Кировском районе. Там он поджег два релейных шкафа, отвечающих за регулирование движения поездов.

Ранее в Подмосковье подросток по заданию неизвестных поджег АЗС и машину полиции.