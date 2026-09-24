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Общество

В Подмосковье задержали организатора поставки наркотиков из Латинской Америки в ЕС

ФСБ: более 300 килограммов кокаина изъяли у наркоторговца в Подмосковье

В Московской области сотрудники ФСБ России задержали с поличным организатора международного наркотрафика. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ведомства, передает РИА Новости.

По данным спецслужбы, 24-летний россиянин, входящий в состав крупной транснациональной преступной группировки, был задержан при попытке транспортировки 311,6 кг наркотиков. Он занимался организацией контрабандных каналов поставки кокаина из Латинской Америки в страны Евросоюза для последующего бесконтактного сбыта через теневые ресурсы сети Интернет.

В отношении задержанного Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Решением суда фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

23 сентября в Красноярском крае поймали мужчину с почти 35 кг наркотиков в банках из-под тушенки.

По версии правоохранительных органов, злоумышленник вез крупную партию запрещенных веществ на север, чтобы далее наркотики продавали с помощью тайников-закладок — такое задание и криминальный груз он получил, связавшись со злоумышленниками в мессенджере.

Ранее годовалый мальчик попал в реанимацию, съев наркотик отца.

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