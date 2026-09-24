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Общество

Психолог объяснил, как перестать откладывать жизнь на потом

Психолог Ступак: установка границ поможет перестать откладывать жизнь на потом
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Бороться с привычкой постоянно откладывать жизнь на потом, когда человек отказываться от отдыха и собственных интересов ради будущих целей, помогут выстроенные границы и пересмотр планов. Об этом газете «Известия» рассказал клинический психолог, коуч ICF Артем Ступак.

По словам специалиста, для того чтобы перестать откладывать жизнь, не обязательно отказываться от долгосрочных планов. Вместо этого следует понять, какие желания постоянно переносятся и с каким условием связано их исполнение. Не менее важно определить, что из задуманного можно реализовать уже сейчас, если необходимое для этого условие не наступит в ближайшее время.

«Жить сегодняшним днем — не значит отказаться от будущего. Это значит перестать воспринимать сегодняшний день как черновик. Черновиков у нас нет, все дни идут в зачет», — напомнил Ступак.

Психолог посоветовал заранее устанавливать определенные границы, которые не следует нарушать даже ради достижения цели. Ими могут стать режим сна, здоровье, отношения с близкими и время на отдых. При этом сами планы следует иногда пересматривать, чтобы оценивать их актуальность и понимать, не стали ли они простой привычкой.

Клинический психолог, схемотерапевт, специалист клиники доказательной психиатрии, психотерапии и неврологии Benedict Наталья Жолудева до этого рассказала «Газете.Ru», что отсутствие желания возвращаться на работу после отпуска может свидетельствовать о выгорании. По ее словам, послеотпускная хандра также может быть связана с потерей ощущения свободы, поскольку во время отдыха человек в большей степени самостоятельно распоряжается своим временем.

Ранее психолог объяснила ощущение пустоты после успехов в карьере.

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