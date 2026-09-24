Сотрудница украла из московского банка 5,7 млн рублей

В Москве задержали 45-летнюю работницу коммерческого банка, подозреваемую в краже более 5,7 млн рублей из хранилища. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

По данным правоохранителей, злоумышленница почти два месяца тайно выносила деньги из хранилища банка, пользуясь доступом к кассовым операциям и ключам от помещений.

Похищенное она тратила на личные нужды. Подозреваемую в краже задержали, она находится пол подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело.

До этого на Камчатке двое приятелей-«альпинистов» украли икры на 11 млн рублей. двое мужчин с помощью альпинистского снаряжения, балаклав и раций проникали на склады рыбообрабатывающих предприятий. В отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело о краже, приговором суда злоумышленникам назначены условные наказания.

Ранее юноша из Казани украл у петербургской пенсионерки 6,2 млн рублей.