Россиянам рассказали о правилах возврата сезонной обуви

Гарантийный срок на сезонную обувь может отсчитываться со дня начала сезона, а не с момента покупки. Об этом газете «Известия» сообщил Роспотребнадзор, рассказав о правах покупателей при обнаружении недостатков.

В ведомстве подчеркнули, что обувь относится к товарам, для которых гарантийный период может начинать исчисляться с наступлением сезона. Это имеет значение, в частности, при покупке обуви заранее — например, зимней в конце лета или летней в холодное время года.

«В Московском регионе сезонные сроки для расчета гарантии устанавливаются следующим образом: весенний сезон начинается с 1 марта, летний — с 1 мая, осенний — с 1 сентября, зимний — с 1 ноября», — напомнили эксперты.

Даты начала сезонов зависят от климатических условий конкретного региона. Поэтому при определении гарантийного периода нужно учитывать установленные для соответствующей местности сроки, а не только дату приобретения обуви.

В Роспотребнадзоре объяснили, что если в период действия гарантии покупатель обнаружил в обуви недостаток, он может предъявить продавцу требования, предусмотренные законом о защите прав потребителей. В зависимости от обстоятельств речь может идти о бесплатном устранении дефекта, снижении цены, замене товара либо возврате уплаченных за него денег.

Предъявить требования можно и после завершения гарантийного периода. Для этого потребителю необходимо доказать, что причина недостатка существовала еще до передачи товара. Обратиться с такими требованиями можно в течение двух лет со дня передачи обуви, если законодательством или договором не установлен более продолжительный срок.

В ведомстве подчеркнули, что если продавец не согласен с требованиями и утверждает, что дефект появился по вине покупателя, он должен провести экспертизу за собственный счет. Потребитель вправе присутствовать при ее проведении, а при несогласии с выводами — оспорить результаты. При этом отсутствие оригинальной упаковки само по себе не является причиной для отказа в рассмотрении требований, связанных с недостатками обуви.

Если обувь надлежащего качества не подошла по размеру, форме, цвету или другим характеристикам, покупатель может обменять ее в течение 14 дней, не считая дня покупки. Однако в таком случае должны сохраняться товарный вид и потребительские свойства изделия, фабричные ярлыки, а также подтверждение приобретения товара у конкретного продавца. При отсутствии подходящей для обмена обуви покупатель вправе отказаться от покупки и потребовать вернуть деньги.

При предъявлении требований рекомендуется оформить письменную претензию в двух экземплярах. Один экземпляр передается продавцу, а на втором следует получить отметку о принятии с указанием даты и подписью ответственного сотрудника. Если продавец отказывается принять претензию, ее можно направить по почте способом, позволяющим подтвердить факт отправки, а также дату отправления и получения.

Эксперты добавили, что отказ продавца добровольно удовлетворить законные требования не лишает потребителя возможности обратиться в суд. В случае удовлетворения требований покупателя суд также может взыскать с продавца штраф за отказ добровольно выполнить требования потребителя.

Ранее потребители выступили против ужесточения правил возврата онлайн-покупок.