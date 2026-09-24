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Общество

Forbes назвал крупнейших налогоплательщиков с НДФЛ более одного миллиарда рублей

Экс-совладелец «Лукойла» Федун возглавил рейтинг крупнейших налогоплательщиков
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший совладелец нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун занял первое место в рейтинге Forbes 19 крупнейших налогоплательщиков с НДФЛ более 1 млрд рублей.

По оценке издания, в 2025 году НДФЛ Федуна составил 12,19 млрд рублей, что является лушим результатом в рейтинге. Вторую строчку занял глава «Новатэка» Леонид Михельсон с показателем 7,25 млрд рублей. Тройку лидеров замкнул российский предприниматель и бывший гендиректор автомобильной компании «Соллерс» Вадим Швецов с НДФЛ в размере 3,09 млрд рублей.

Четвертое и пятое места достались владельцу пищевого холдинга «Великолукский мясокомбинат» Владимиру Подвальному (3 млрд рублей) и сооснователю частной медицинской компании «Семейный доктор» Владиславу Тимохину (2,65 млрд рублей). В первую десятку также вошли Всеволод Левин (2 млрд рублей), Роман Горохов (1,94 млрд рублей), Андрей Мысливцев (1,83 млрд рублей), Вагит Алекперов (1,75 млрд рублей) и Илья Димов (1,72 млрд рублей).

Леонид Арнольдович Федун — российский предприниматель и миллиардер, один из основных акционеров ПАО «Лукойл», где ранее занимал пост вице-президента. С 2004 по 2022 год он владел контрольным пакетом акций московского футбольного клуба «Спартак», будучи его президентом и председателем совета директоров.

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