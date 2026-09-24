Экономист предупредил, почему опасно заменять отпуск денежной выплатой

Замена отпуска денежной выплатой может спровоцировать конфликты между работниками и нанимателями, а также привести к массовому выгоранию персонала. Об этом Pravda.Ru рассказал директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец, комментируя новость о том, что в России выросла доля граждан, желающих получать компенсацию за неиспользованный отдых деньгами.

По словам эксперта, введение новых правил может повлиять на нагрузку персонала. Работодатели при этом могут выступать против того, чтобы сотрудники работали лишний месяц в году без перерыва. Экономист отметил, что отказ от отдыха может быть поводом для руководства проверить эффективность труда. Иногда это может говорить о расслабленном режиме труда, который позволяет восстанавливаться прямо на рабочем месте.

«Нормальная практика — когда человек каждый год на две-три недели выпадает из рабочего процесса: уезжает на дачу, к морю или за границу. Нужно приводить себя в порядок, потому что отсутствие отпусков ведет к выгоранию и болезням. Травмы и психологический стресс заканчиваются плохо. Поэтому работодателю выгодно, чтобы его сотрудники отдыхали», — подчеркнул Зубец.

Опрос до этого показал, что больше половины россиян не готовы отказываться от отпуска и продолжать работать ради дополнительной выплаты. Согласно результатам исследования, 64% респондентов сильно устают на работе из-за умственной и физической нагрузок, а также из-за стресса. Эти россияне всегда берут положенный им отпуск и считают неправильным отказываться от него.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян потратили часть летнего отпуска на ремонт.