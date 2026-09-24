Эксперт объяснила, почему россияне часто увольняются после возвращения из отпуска

После возвращения из отпуска сотрудник может изменить свое отношение к работе и начать задумываться о смене компании. Отдых позволяет оценить уровень нагрузки, размер дохода, отношения с руководителем и перспективы карьерного развития, на которые в течение рабочего года могли быть без внимания. Об этом газете «Известия» рассказала исполнительный директор исследовательской компании Happy Job Лилия Жигулева.

«Отдых становится не только возможностью восстановить силы, но и паузой, во время которой человек может дистанцироваться от привычной рутины и посмотреть на свою работу со стороны. Если в течение года накапливались усталость, недовольство доходом, напряжение в отношениях с руководителем, высокая нагрузка или ощущение, что возможностей для развития нет, в отпуске эти проблемы могут восприниматься острее», — объяснила эксперт.

По ее словам, до ухода в отпуск многие сотрудники сосредоточены на текущих задачах и не успевают задуматься о том, насколько их устраивают условия труда. Во время продолжительного перерыва у них появляется возможность сопоставить карьерные планы с личными целями, оценить уровень дохода и обратить внимание на предложения других работодателей.

Изменить восприятие работы также может возвращение в рабочую среду. Специалист отметила, что если после отпуска сотрудник столкнется с большим количеством писем, накопившимися задачи и высокой нагрузкой, то ранее существовавшие проблемы могут стать для него более очевидными. При этом оценивать ситуацию сразу после выхода на работу не стоит: человеку требуется время для возвращения к привычному ритму.

Если спустя одну-две недели прежняя энергия и интерес к работе не возвращаются, это может свидетельствовать о снижении вовлеченности. В таком случае сотрудник способен начать меньше взаимодействовать с коллективом, дистанцироваться от долгосрочных проектов, не поднимать вопросы карьерного развития и реже предлагать новые идеи.

Еще одним возможным сигналом становится интерес к рынку труда. Эксперт подчеркнула, что сотрудник может чаще сравнивать условия в своей компании с предложениями других работодателей, изучать уровень зарплат и условия работы либо запрашивать документы, необходимые для нового трудоустройства.

При этом, по словам Жигулевой, отдельные изменения в поведении сами по себе не говорят о намерении уволиться. Причиной могут быть усталость, выгорание, конфликт с руководителем или личные обстоятельства. Поэтому важно оценивать совокупность признаков и сопоставлять изменения с привычной моделью поведения конкретного сотрудника.

В группе риска чаще оказываются специалисты, которые длительное время не получали повышения, пересмотра дохода или новых возможностей для профессионального развития. На ситуацию также могут влиять регулярные переработки, отсутствие понятного карьерного пути и невыполненные договоренности. Руководителю не рекомендуется после возвращения подчиненного сразу погружать его в поток срочных задач и накопившейся работы. Такой подход способен усилить недовольство. После отпуска важно в короткие сроки вернуть сотруднику ощущение ясности, управляемости и возможности влиять на результат.

Руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян до этого говорил, что перед увольнением важно сформировать финансовую подушку безопасности, которой хватит минимум на шесть месяцев. По словам специалиста, согласно информации Роструда, сегодня поиск новой работы в среднем занимает у россиян 5,5 месяцев.

Ранее стало известно, что российский бизнес все чаще сталкивается со случаями «тихого увольнения».