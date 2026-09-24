На Кубани ликвидировали пожар на предприятии после падения обломков БПЛА

Оперштаб: на предприятии в Краснодарском крае потушили пожар после падения дрона

На предприятии в Динском районе Краснодарского края удалось ликвидировать возгорание, возникшее после падения обломков БПЛА. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«Возгорание на предприятии в Динском районе ликвидировали», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел утром 24 сентября и был оперативно взят под контроль силами экстренных служб.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Пожар ликвидировали 50 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России

Режим беспилотной опасности действовал в регионе с 00:33 мск до 04:08 мск.

Как сообщили в Минобороны России, за прошедшую ночь дежурным силам противовоздушной обороны удалось перехватить и уничтожить 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над пятью областями — Брянской, Белгородской, Курской, Тверской, Ростовской областями, а также над Краснодарским краем и Крымом.

Ранее в Краснодарском крае дрон ВСУ попал в избирательный участок.