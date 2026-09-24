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Общество

Психолог объяснила, почему короткий отпуск полезнее длинного

Психолог Стригунова: короткий отпуск может принести больше пользы
AssiaPix/Shutterstock/FOTODOM

Короткий отпуск полезнее длинного, поскольку последний часто становится стрессом для организма, так как сопровождается резкой сменой обстановки и полной перезагрузкой. Об этом «Москве 24» рассказала семейный психолог и писатель Радмила Стригунова.

«Мозг не способен долго находиться в состоянии полного покоя. К концу второй недели он начинает скучать, вспоминать о делах и искать привычные задачи. Эйфория от отдыха постепенно сменяется тревогой. Возвращение же воспринимается как резкое нажатие на тормоз, что психологически очень тяжело, особенно после длинных путешествий», — сказала эксперт.

При этом короткий отдых позволяет встряхнуться и при этом не выпадать из привычной жизни. В случае регулярных недолгих поездок мозг человека адаптироваться к новому без глобальных последствий.

Психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова до этого говорила, что для спокойного возвращения к рабочему процессу после отпуска без лишнего стресса важно не пытаться включиться в привычный ритм сразу. Главными принципами перехода от отдыха к работе являются постепенность и осознанность. По словам специалиста, в первую очередь необходимо заранее предусмотреть несколько дней между окончанием отпуска и выходом на работу.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян потратили часть летнего отпуска на ремонт.

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