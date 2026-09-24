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Общество

2ГИС представил MCP-сервер для бизнеса

2ГИС выпустил MCP-сервер для подключения ИИ-агентов к геоданным
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

2ГИС выпустил MCP-сервер для корпоративных ИИ-агентов. Новый программный компонент дал им прямой доступ к данным геосервиса. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сервер позволяет встроить в корпоративные ассистенты, чаты и ИТ-инфраструктуру поиск организаций и адресов, построение маршрутов и создание карт. Так, компаниям больше не потребуются отдельные интеграции под каждый геосценарий. В 2ГИС отметили, что официальных аналогов такого инструмента в России нет.

В компании уточнили, что у большинства ИИ-агентов отсутствую актуальные геоданные. При этом такие системы могут вести диалог, но не всегда определяют ближайшую работающую аптеку, ее часы работы и маршрут до нее. В результате пользователю приходится самостоятельно проверять информацию.

«Новый MCP-сервер дает ИИ-агентам доступ к API-сервисам 2ГИС: картам, поиску, геокодированию и маршрутам. Компаниям больше не нужно разрабатывать и поддерживать интеграции под каждый геосценарий: готовый сервер быстрее подключает агентов к актуальным данным и сервисам 2ГИС. Теперь их проще встроить в ИТ-ландшафт, а затраты на разработку и поддержку снижаются. MCP-сервер разворачивается в инфраструктуре компании, поэтому доступ, настройки и трафик остаются под ее контролем», — отметил руководитель API-продуктов в 2ГИС Егор Юдин.

MCP-сервер 2ГИС объединил разрозненные подключения в одном интерфейсе. Открытый протокол позволяет серверу обрабатывать геозапросы. Система ищет организации, здания и адреса, переводила адреса в координаты и обратно, строит маршруты и сравнивает точки по времени и расстоянию.

Инструмент предназначается для логистики, доставки, городского управления, аналитики и риск-менеджмента. Эти сферы регулярно требуют работы с геоданными.

MCP-сервер получил два варианта использования. В публичных сервисах пользователи могут через встроенных ИИ-помощников искать ближайшую кофейню, выбирать маршрут и получать ответ вместе с картой. Во внутренних системах компании сервер помогает планировать командировки и логистику выездных мероприятий.

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