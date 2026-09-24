Нутрициолог рассказала, с какими продуктами полезно сочетать гречку

Гречку лучше сочетать с продуктами, богатыми витамином С, органическими кислотами и животными белками, чтобы получить полезные минералы. Об этом «Москве 24» рассказала специалист в области РПП, нутрициолог Ольга Ромашина.

По ее словам, в этой крупе содержится железо, которое лучше усваивается с этим витамином. Поэтому ее лучше есть вместе со свежим болгарским перцем, с брокколи, зеленью или лимонным соком. Дополнить блюдо помогут мясо птицы или рыба, так как животный белок активирует усвоение растительного железа.

«Также полезны ферментированные продукты, например квашеная капуста, за счет содержания органических кислот», – рассказала Ромашина.

Она также предложила пробовать запекать гречку с курицей или сочетать кашу с яйцом пашот, авокадо и порцией квашеной капусты.

Диетолог Марина Кузнецова до этого говорила, что правильное питание, которое войдет в образ жизни, поможет восстановить микрофлору кишечника. По ее словам, в рационе должны быть продукты с большим количеством клетчатки — гречка, овсянка, а также продукты с пребиотиками (лук, чеснок, яблоки, бананы). Они повысят разнообразие микробиоты, что снизит воспалительные процессы и укрепит иммунитет.

Ранее стало известно, кому опасно есть гречку.