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Общество

Названа безопасная доза кофеина для здоровья

Генетик Сивакова: безопасной дозой кофеина считается 150–300 мг в сутки
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Безопасной нормой кофеина для здоровья считается 150–300 мг в сутки, то есть до трех чашек кофе в день. Об этом aif.ru рассказала генетик Национального центра генетических исследований Анастасия Сивакова.

По ее словам, рекомендации могут варьироваться в разных странах. Так, например, в США и Европе безопасной дозой кофеина считается до 400 мг в день. Эксперт отметила, что средняя норма для здорового взрослого человека будет составлять около 300–400 мг в сутки.

«Обычно россияне в эти нормы укладываются — среднесуточное потребление кофеина в стране составляет примерно 200 мг (или 3–7 мг на килограмм массы тела). Однако при определении своего лимита на кофеин надо учитывать индивидуальные особенности», — отметили в сообщении.

Сивакова добавила, что к ним относятся возраст, вес, наличие хронических заболеваний и генетика.

Эксперты британской организации по защите прав потребителей Which? в результате анализа продукции пяти крупных сетевых кофеен в стране установили, что капучино может содержать от 89 до 325 мг кофеина в зависимости от места покупки — такое количество способно заметно увеличить суточное потребление стимулятора до опасных для здоровья значений.

Ранее врач предупредила, для кого особенно опасен кофеин.

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