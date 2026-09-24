Москвичам пообещали дождь и потепление до +21°C в четверг

Температура воздуха в Москве 24 сентября поднимется до +21°C. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, сегодня в городе будет преобладать облачная погода, пройдет дождь. На западе Москвы осадки могут достигать категории «сильный».

«Ветер сохранит восточное, юго-восточное направление, порывы могут достигать 12–17 метров в секунду», — заключила синоптик.

Ночная температура составит от +11°C до +13°C. Днем воздух прогреется до 19–21°C тепла. Как отметила Позднякова, такие показатели на шесть градусов превышают климатическую норму для этого времени года.

При этом синоптик уточнила, что к концу недели осадки в Москве прекратятся. Позднякова добавила, что согласно прогнозам в субботу и воскресенье в Москве погода не будет дождливой, а в октябре в российской столице прогнозируется относительно теплая погода. Однако в первой декаде месяца ожидается понижение температуры воздуха, которое будет сопровождаться прохладными ночами.

Ранее сообщалось, что в Москву придет волна аномального тепла.