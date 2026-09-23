Россиянам рассказали, чем заменить ртутный градусник без потери точности

Современные технологии позволяют измерять температуру достаточно точно, однако разные типы термометров работают на основе разных физических принципов и имеют свои ограничения, рассказал «Газете.Ru» доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

«Наиболее близкими к классическим ртутным считаются галинстановые термометры. Вместо ртути в них используется жидкий сплав галлия, индия и олова. Такой прибор измеряет температуру тем же способом, что и ртутный, поэтому практически не уступает ему по точности. Его главный недостаток заключается в высокой вязкости сплава: столбик движется медленнее, а перед использованием градусник приходится встряхивать значительно сильнее», — объяснил он.

Электронные контактные термометры работают иначе. Внутри расположен полупроводниковый терморезистор, электрическое сопротивление которого изменяется при нагревании. Микропроцессор анализирует эти изменения и рассчитывает температуру тела. Сам принцип измерения обеспечивает высокую точность, однако конечный результат во многом зависит от качества датчика, алгоритмов обработки сигнала и времени измерения.

«Именно поэтому дешевые электронные градусники нередко вызывают нарекания. Во многих бюджетных моделях звуковой сигнал означает не окончание измерения, а получение предварительной оценки температуры. Алгоритм прогнозирует итоговое значение по скорости нагрева датчика и завершает измерение раньше, чем сенсор полностью достигнет температуры тела. Если вынуть прибор сразу после сигнала, показания могут оказаться ниже реальных на несколько десятых градуса», — отметил он.

При выборе электронного термометра стоит обращать внимание не на скорость измерения или количество дополнительных функций, а на характеристики самого прибора. Лучше выбирать модели известных производителей с заявленной погрешностью не более ±0,1 °С в диапазоне температуры человеческого тела и возможностью продолжить измерение после звукового сигнала. Важно также соблюдать инструкцию: обеспечить плотное прилегание датчика и не извлекать градусник сразу после первого сигнала, если производитель рекомендует продолжить измерение.

Еще одной альтернативой являются инфракрасные термометры. Они определяют температуру не при контакте с телом, а по интенсивности его теплового излучения. Такие приборы удобны, когда нужно быстро измерить температуру нескольким людям подряд, однако они гораздо сильнее зависят от условий использования. Для максимально точного контроля температуры контактные термометры остаются более надежным выбором.

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