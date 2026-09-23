Россиянка пыталась спрятать драгоценности на 8 млн рублей в обуви и дорожной подушке

В Москве таможенники обнаружили в обуви россиянки украшения на 8 млн рублей

В Шереметьево таможенники задержали 48-летнюю россиянку, прибывшую из Гонконга с незадекларированными драгоценностями. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

Женщина проходила таможню по «зеленому» коридору, однако при сканировании ручной клади в ее шейной подушке нашли пять колец, три пары серег, браслет и шесть фирменных сертификатов. Ожерелье обнаружили в кармане плаща, а пакет с 24 камнями пассажирка сама достала из кроссовок.

Экспертиза подтвердили, что украшения сделаны из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов, изумрудов, корундов, гранатов, оникса и берилла. В пакете лежали неограненные алмазы, кунциты, турмалины и шпинели. Стоимость груза оценили более чем в 8 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о контрабанде, женщине грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до одного миллиона рублей.

До этого в Красноярске задержали туристку с редкими кораллами.

Ранее петербурженка вернулась из Дубая с 55 кг волос и была задержана в аэропорту.