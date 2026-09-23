Подросток пронес нож в уфимскую школу и угрожал ученикам

Ученик восьмого класса пронес нож в одну из школ Уфы и с его помощью угрожал другим детям. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По словам родителей школьников, подросток подкараулил троих юношей из параллельного класса у поста охраны и начал размахивать перед ними ножом. Детям удалось убежать, после чего они пожаловались на произошедшее взрослым.

«Когда те примчались в школу, директор заявила, что уже решила проблему», — отмечается в публикации.

В тексте подчеркивается, что один из встревоженных родителей все равно позвонил в правоохранительные органы и вызвал полицейских. Журналисты пытались получить комментарий от руководства образовательного учреждения, но им ответили отказом.

2 сентября подросток с особенностями здоровья пронес холодное оружие в школу в Новой Москве. Несовершеннолетний попытался напасть на одного из педагогов, но его остановили охранники. Тем не менее учитель получил поверхностные травмы, ему потребовалась медицинская помощь. На место происшествия выезжали стражи порядка, также было начато внутреннее расследование.

Ранее в Государственной думе РФ предложили разработать новую систему охраны школ.