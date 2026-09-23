Минздрав сообщил, что россияне стали меньше пить

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках I Всероссийского конгресса с международным участием «Питание — путь к здоровью нации» заявил, что россияне стали меньше потреблять алкоголь. Его слова передает ТАСС.

«В этом году снижение потребления алкоголя по многим направлениям практически в районе 10%. Это хороший результат», — отметил Мурашко.

До этого ученые из медицинского центра Keck Medicine при Университете Южной Калифорнии выяснили, что употребление алкоголя среди взрослых в США снизилось впервые с начала пандемии COVID-19. Исследование показало, что с 2022 по 2024 год число пьющих сократилось почти на 2%, а доля тяжелого алкоголизма упала более чем на 8%. Несмотря на позитивную динамику, общий уровень употребления спиртного все еще остается выше допандемийных значений.

Снижение потребления спиртного произошло преимущественно за счет молодого поколения. Представители поколения Z сократили употребление алкоголя более чем на 5%, а миллениалы показали наибольшее падение уровня тяжелого пьянства — на 17% за два года.

Ранее ученые подтвердили связь алкоголя с раком кишечника и груди.